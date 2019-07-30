2019-07-30T20:00:44+03:00
Происшествия

МЧС опубликовало фотографии с тушения крупного пожара на Комбайновом заводе в Рязани

На месте ЧП, по последним данным, работал 51 человек личного состава Государственной противопожарной службы
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что около 10.00 во вторник, 30 июля, на территории бывшего Комбайнового завода в Рязани произошел крупный пожар. Пламя охватило производственное помещение на площади 500 квадратных метров.

В 11.09 огонь был локализован, в 13.56 – ликвидировано открытое горение. По последним данным, в тушении пожара принимал участие 51 сотрудник Государственной противопожарной службы и 17 единиц техники.

Также МЧС по Рязанской области представило фоторепортаж с места ЧП.

На пожаре никто не пострадал.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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