В Рязани горит комбайновый завод – огонь возник в действующем цеху

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-30T11:06:37+03:00

Сейчас площадь пожара уже около 500 кв метров

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Во вторник, 30 июля, в 10 часов 8 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Промышленной – в облцентре загорелся комбайновый завод.

По информации пресс-службы Главного Управления МЧС России по Рязанской области на место выехали 5 пожарных автомобилей. Чуть позже число машин прибавилось – на 11 утра с огнем борются уже 15 пожарных расчетов.

Как удалось выяснить «Комсомолке», огонь возник в действующем цеху площадью 100х100 метров. Площадь же самого пожара – около 500 кв. метров.

– Все рабочие эвакуированы в безопасное место, – пояснил начальник пресс-службы регионального УМЧС подполковник внутренней службы Дмитрий Гавриков.

ИСТОЧНИК KP.RU