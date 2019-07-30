В Рязани горит комбайновый завод – огонь возник в действующем цеху
Во вторник, 30 июля, в 10 часов 8 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Промышленной – в облцентре загорелся комбайновый завод.
По информации пресс-службы Главного Управления МЧС России по Рязанской области на место выехали 5 пожарных автомобилей. Чуть позже число машин прибавилось – на 11 утра с огнем борются уже 15 пожарных расчетов.
Как удалось выяснить «Комсомолке», огонь возник в действующем цеху площадью 100х100 метров. Площадь же самого пожара – около 500 кв. метров.
– Все рабочие эвакуированы в безопасное место, – пояснил начальник пресс-службы регионального УМЧС подполковник внутренней службы Дмитрий Гавриков.
ИСТОЧНИК KP.RU