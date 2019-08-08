2019-08-08T13:35:21+03:00
Экономика

Рязанские аграрии преодолели планку в 1 миллион тонн зерна

Впереди обмолот еще такой же площади
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Фото: Алексей Фокин.Фото: Алексей Фокин.
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По данным на 8 августа в регионе обмолочено более 300 тыс. га, это почти половина всех полей с зерновыми, сообщает пресс-служба минсельхоза Рязанской области. Намолотили с этой площади почти 1 017 000 тонн зерна, то есть планка в 1 миллион тонн преодолена!

Средняя урожайность при этом 33,8 ц/га, что очень неплохо: год назад примерно на ту же дату показатель бы в 32,7 центнера с гектара.

Лучший по урожайности – традиционно Александро-Невский район. Он и южный, и хозяйства здесь крепкие. Итог: в среднем с этих полей собирают по 50 ц/га. Выше средней по области урожайность в Шацком, Милославском, Кораблинском, Спасском, Чучковском, Ряжском, Рязанском и Сапожковском районах.

В общей сложности на полях области сейчас работает более 1100 комбайнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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