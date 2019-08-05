Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил сразу два мопеда с подростками

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-05T13:19:41+03:00

Сам он не намного старше парней, зато уже на машине

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В пятницу и выходные дни инспекторы задержали на дорогах области 28 пьяных водителей, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД. Однако поймать, к сожалению, удалось не всех – из-за любителя пьяной езды в Шацком районе произошло ДТП. Авария случилась около 11 вечера на 19 км дороги Шацк-Сасово-Касимов.

20-летний местный житель на «Жигулях» 14 модели сбил сразу два мопеда, ехавшие попутно. В итоге помощь медиков понадобилась обоим парням, управлявшим мопедами – одному 15 лет, другому 17.

Позже выяснилось, что водитель легковушки был пьян и за руль сел без водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU