2019-08-05T12:51:38+03:00
Авто

Улицу Свободы в Рязани перекроют до конца лета

На транспорте к родному РГУ студенты смогут пробраться аккурат с 1 сентября
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.Карты.Фото: Яндекс.Карты.
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Капитальный ремонт теплотрасс в Рязани продолжается и в ближайшее время грандиозная починка ждет тепломагистраль на улице Свободы, в итоге движение здесь перекроют, сообщает пресс-служба администрации облцентра.

Движение на одной из главных улиц города закроют с 6 по 31 августа – проехать нельзя будет от перекрестка с улицей Садовой до пересечения с улицей Щедрина.

На время ремонта здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участок огородят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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