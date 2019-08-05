Улицу Свободы в Рязани перекроют до конца лета
Капитальный ремонт теплотрасс в Рязани продолжается и в ближайшее время грандиозная починка ждет тепломагистраль на улице Свободы, в итоге движение здесь перекроют, сообщает пресс-служба администрации облцентра.
Движение на одной из главных улиц города закроют с 6 по 31 августа – проехать нельзя будет от перекрестка с улицей Садовой до пересечения с улицей Щедрина.
На время ремонта здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участок огородят.
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ИСТОЧНИК KP.RU