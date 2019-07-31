В Рязани в городском парке и на улице Свободы ремонтируют канализацию
Две недели назад в Рязани в городском парке между улицами Свободы и Садовой начались земляные работы: в самом низком месте парка в землю погрузили большой резервуар для воды. Недавно траншеи появились и на улице Свободы.
Управление благоустройства города сообщило, что эти работы ведутся в рамках муниципального контракта. Подрядная организация приступила к ремонту ливневого коллектора под проезжей частью улицы Свободы.
Параллельно в Рязани продолжается работа по прочистке существующей системы ливневой канализации. За 7 месяцев 2019 года выполнена гидродинамическая промывка приблизительно 14 тысяч погонных метров коллектора, очистка более 550 колодцев по ходу ливневой канализации и 350 колодцев для приема дождевых стоков. Особое внимание уделяют местам с большей подтопляемостью.
ИСТОЧНИК KP.RU