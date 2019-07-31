2019-07-31T18:17:15+03:00
Недвижимость

В Рязани в городском парке и на улице Свободы ремонтируют канализацию

Параллельно с укладкой новых труб остальные участки ливневых коллекторов промываются
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Новые трубы, которые подрядная организация прокладывает под улицей СвободыНовые трубы, которые подрядная организация прокладывает под улицей Свободы
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Две недели назад в Рязани в городском парке между улицами Свободы и Садовой начались земляные работы: в самом низком месте парка в землю погрузили большой резервуар для воды. Недавно траншеи появились и на улице Свободы.

Управление благоустройства города сообщило, что эти работы ведутся в рамках муниципального контракта. Подрядная организация приступила к ремонту ливневого коллектора под проезжей частью улицы Свободы.

Параллельно в Рязани продолжается работа по прочистке существующей системы ливневой канализации. За 7 месяцев 2019 года выполнена гидродинамическая промывка приблизительно 14 тысяч погонных метров коллектора, очистка более 550 колодцев по ходу ливневой канализации и 350 колодцев для приема дождевых стоков. Особое внимание уделяют местам с большей подтопляемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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