В рязанском райцентре насмерть сбили инвалида в коляске
В минувшее воскресенье, 4 августа, в Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Трагедия случилась в рабочем поселке Ухолово.
48-летний местный житель на «Жигулях» шестой модели сбил двух пешеходов – по предварительным данным люди передвигались по обочине в попутном направлении.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Обоих – 53-летнего мужчину, ехавшего на инвалидной коляске и 47-летнюю женщину, шедшую с ним – с травмами отвезли в больницу. Позже мужчина скончался.
Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU