В рязанском райцентре насмерть сбили инвалида в коляске

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-05T12:06:03+03:00

Мужчина скончался уже в больнице

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В минувшее воскресенье, 4 августа, в Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Трагедия случилась в рабочем поселке Ухолово.

48-летний местный житель на «Жигулях» шестой модели сбил двух пешеходов – по предварительным данным люди передвигались по обочине в попутном направлении.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Обоих – 53-летнего мужчину, ехавшего на инвалидной коляске и 47-летнюю женщину, шедшую с ним – с травмами отвезли в больницу. Позже мужчина скончался.

Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU