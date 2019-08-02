2019-08-02T10:33:04+03:00
Происшествия

Молодой рязанский водитель погиб после столкновения с фурой

Его машина влетела в стоящий тягач с прицепом
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Около десяти вечера четверга, 1 августа, в Рязани произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 188 км трассы М5 «Урал».

34-летний житель Рязанской области на «УАЗ Патриот» ехал в сторону Самары, и, по предварительным данным, врезался в стоящий впереди седельный тягач DAF с полуприцепом. За рулем фуры был житель Скопинского района.

Водитель «УАЗ» погиб. Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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