Омбудсмен Екатерина Мухина: Из-за безответственности взрослых в Рязани гибнут дети

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-01T15:04:23+03:00

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За первое полугодие 2019 года в Рязанской области произошло 264 преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе тяжких и особо тяжких – 21, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По данным следственного управления, основная часть преступлений в отношении детей связана с посягательством на половую неприкосновенность. Кроме того, сократилось число криминальных посягательств, совершенных несовершеннолетними ( 26,5).

По словам уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Екатерины Мухиной, особую тревогу у взрослых всегда вызывает время школьных каникул. Когда у детей появляется много свободного времени, и они подчас не знают, как им распорядиться, чтобы не нанести вред себе и окружающим.

- Основой безопасности детей во время каникул является их максимальный охват всеми возможными видами занятости – всеми формами досуга, спорта, трудовой деятельности. Дети, не охваченные организованными формами отдыха, гибнут в результате несчастных случаев намного чаще, - подчеркнула омбудсмен. – Отмечу, что Рязанский регион поддержал Всероссийскую акцию «Безопасность детства-2019», которая проходит с 1 июня по 31 августа.

Как сообщила «Комсомолке» Екатерина Мухина, основная задача акции – выявить факторы, которые угрожают жизни и здоровью детей в местах массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми, и принять меры по их устранению.

- Кроме того, необходимо выявить объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью детей. Это заброшенные и недостроенные здания, трансформаторные будки. Взрослым, которые имеют на руках оружие, нужно со всей серьезностью отнестись к его хранению, чтобы у детей не было возможности до него добраться, - еще раз напомнила Екатерина Борисовна. – Трагедия, которая произошла в мае этого года, потрясла не только наш регион, но и всю Россию – гибель мальчика от огнестрельного ранения, нанесенного ему сверстником. Если бы родители хранили оружие надлежащим образом, беды бы не случилось. Мои искренние соболезнования родителям, близким погибшего ребенка в связи с невосполнимой утратой. А виной всему стала безответственность взрослых, которые не соблюдают элементарных правил и не могут, а может, и не знают, как обезопасить жизнь и здоровье своих и наших детей.

- Поэтому, как никогда актуальна работа в сфере комплексной детской безопасности и относится она к полномочиям органов местного самоуправления, правоохранительных органов, и всего общества в целом. И в первую очередь такую работу надо проводить с родителями и лицами их замещающими, так как они главные защитники жизни, здоровья и интересов детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU