2019-07-31T12:08:06+03:00
Общество

В ближайшие часы в Рязани ожидаются сильные ливни

Управление МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение
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Ливень в Рязани будет сильный, но недолгий.Ливень в Рязани будет сильный, но недолгий.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 31 июля и ночью 1 августа на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. О непогоде предупреждает региональное управление МЧС.

Кроме того, по данным ведомства, в Рязани возможны кратковременные ливневые дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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