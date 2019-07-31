В ближайшие часы в Рязани ожидаются сильные ливни
Управление МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение
Ливень в Рязани будет сильный, но недолгий.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 31 июля и ночью 1 августа на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. О непогоде предупреждает региональное управление МЧС.
Кроме того, по данным ведомства, в Рязани возможны кратковременные ливневые дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU