В ближайшие часы в Рязани ожидаются сильные ливни

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-31T12:08:06+03:00

Ливень в Рязани будет сильный, но недолгий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 31 июля и ночью 1 августа на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. О непогоде предупреждает региональное управление МЧС.

Кроме того, по данным ведомства, в Рязани возможны кратковременные ливневые дожди.

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В последний день июля в Рязани температура не поднимется выше 15 градусов по Цельсию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU