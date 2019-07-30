В последний день июля в Рязани температура не поднимется выше 15 градусов по Цельсию
Также синоптики обещают небольшой дождь
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По данным Рязанского гидрометцентра, в среду, 31 июля, в Рязани ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше 15 градусов по Цельсию. Ночные температуры составят 8-10 градусов по Цельсию.
Днем ожидаются порывы северного ветра до 15 метров в секунду. Давление – 740 миллиметров ртутного столба.
Примерно такую же погоду синоптику ожидают и на территории всей Рязанской области. В южных районах столбик термометра поднимется чуть выше – до отметки 16 градусов по Цельсию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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