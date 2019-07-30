2019-07-30T21:29:10+03:00
Общество

В последний день июля в Рязани температура не поднимется выше 15 градусов по Цельсию

Также синоптики обещают небольшой дождь
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По данным Рязанского гидрометцентра, в среду, 31 июля, в Рязани ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше 15 градусов по Цельсию. Ночные температуры составят 8-10 градусов по Цельсию.

Днем ожидаются порывы северного ветра до 15 метров в секунду. Давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Примерно такую же погоду синоптику ожидают и на территории всей Рязанской области. В южных районах столбик термометра поднимется чуть выше – до отметки 16 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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