2019-07-26T17:21:50+03:00
Общество

Два рязанских пляжа небезопасны для здоровья отдыхающих

Роспотребнадзор исследовал воду и почву водоемов в Касимовском и Пителинском районах
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Два пляжа в Рязанской области небезопасны для людей.Два пляжа в Рязанской области небезопасны для людей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники Роспотребнадзора отобрали на исследование воду и почву в местах массового купания людей в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты исследований показали, что по микробиологическим показателям вода не соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

«Купание в данных водоемах не гарантирует безопасности для здоровья. В адрес глав администраций районов направлена информация о необходимости принятия мер. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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