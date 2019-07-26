Два рязанских пляжа небезопасны для здоровья отдыхающих

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-26T17:21:50+03:00

Два пляжа в Рязанской области небезопасны для людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор исследовал воду и почву водоемов в Касимовском и Пителинском районах

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Сотрудники Роспотребнадзора отобрали на исследование воду и почву в местах массового купания людей в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты исследований показали, что по микробиологическим показателям вода не соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

«Купание в данных водоемах не гарантирует безопасности для здоровья. В адрес глав администраций районов направлена информация о необходимости принятия мер. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU