Два рязанских пляжа небезопасны для здоровья отдыхающих
Сотрудники Роспотребнадзора отобрали на исследование воду и почву в местах массового купания людей в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Результаты исследований показали, что по микробиологическим показателям вода не соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
«Купание в данных водоемах не гарантирует безопасности для здоровья. В адрес глав администраций районов направлена информация о необходимости принятия мер. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU