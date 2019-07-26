2019-07-26T14:08:11+03:00
Общество

В новом едином ЗАГСе Рязани установят сенсорные инфоматы

Они помогут найти ответы на самые распространенные вопросы посетителей
Мария БЛИНОВА
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Так по проекту должен выглядеть Дворец торжеств.Так по проекту должен выглядеть Дворец торжеств.
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На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион по закупке оборудования для будущего Дворца торжеств. Его, напомним, разместят в бывшем кинотеатре «Москва» и аккумулируют здесь все территориальные отделы ЗАГС облцентра и Рязанского района.

Для единого Центра приема граждан сейчас закупают сенсорные информационные киоски. Три таких инфомата для ответов на стандартные вопросы обойдутся региональной казне почти в 700 тысяч рублей.

Специалисты же будут принимать посетителей в 10 окнах по электронной очереди. Кстати, регистрировать браки во Дворце торжеств будут почти каждый день – и в торжественном, и в обычном формате.

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Напомним, в бывшем кинотеатре много лет располагался Арт-клуб «Планетарий» Фотоотчет с руин самой известной концертной площадки города здесь.

На месте бара бывшего «Планетария» сделают комнату для невесты, а ставить подписи молодожены будут прямо над сценой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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