2019-07-26T10:03:51+03:00
Общество

В рязанском детсаду обнаружили нарушения при вакцинации

Руководителю местной больницы прокуратура уже внесла представление
Мария БЛИНОВА
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За проверкой люди сами обратились в прокуратуру.За проверкой люди сами обратились в прокуратуру.
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По обращению местного жителя прокуратура Кадомского района проверила соблюдение законодательства при вакцинации воспитанников одного из детсадов райцентра, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Медики Кадомской районной больницы проводили здесь туберкулинодиагностику – все по национальному календарю профпрививок. Однако пробу Манту одной из девочек поставили без информации о согласии на то ее родителей.

В итоге в адрес руководителя райбольницы внесено представление, сейчас оно находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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