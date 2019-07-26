В рязанском детсаду обнаружили нарушения при вакцинации

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-26T10:03:51+03:00

За проверкой люди сами обратились в прокуратуру.

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По обращению местного жителя прокуратура Кадомского района проверила соблюдение законодательства при вакцинации воспитанников одного из детсадов райцентра, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Медики Кадомской районной больницы проводили здесь туберкулинодиагностику – все по национальному календарю профпрививок. Однако пробу Манту одной из девочек поставили без информации о согласии на то ее родителей.

В итоге в адрес руководителя райбольницы внесено представление, сейчас оно находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU