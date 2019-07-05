Двух работниц скопинского детсада осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-05T18:33:18+03:00

Заведующую оштрафовали на 110 тысяч рублей, а делопроизводителя на 90 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщины устроили на работу свою знакомую, но ее зарплату делили между собой

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Работниц одного из детсадов Скопина признали виновными в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что заведующая детским садом вместе с делопроизводителем фиктивно трудоустроили на должность младшего воспитателя свою знакомую. При этом заведующая внесла в ее трудовую книжку ложные сведения о приеме на работу. С октября 2015 года по август 2018 года делопроизводитель вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения «воспитателя». Потом все документы добросовестно отправлялись в Управление образования и молодежной политики для начисления и выплаты ей заработной платы. Но фактически похищенные из муниципального бюджета деньги - более 260 тысяч рублей, получали и присваивали подсудимые.

Приговором суда бывшей заведующей назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, бывшему делопроизводителю – 90 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU