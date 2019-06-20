Деньги для школ и детсадов дадут пяти районам Рязанской области

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-20T12:15:00+03:00

Кроме них средства выделят и облцентру

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На сайте правительства Рязанской области опубликовано Постановление о распределении субсидий муниципалитетам региона по госпрограмме «Социальная защита и поддержка населения».

Речь идет о деньгах, выделяемых на создание в детсадах, школах и учреждениях допобразования условий для детей-инвалидов.

Средства на эти цели выделяются из федерального (в меньшей степени) и областного бюджетов. Получат их шесть муниципалитетов.

По 1,55 млн рублей поступят в: Александро-Невский, Касимовский, Путятинский, Ухоловский районы и в Скопин. 3,1 миллиона рублей выделят Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU