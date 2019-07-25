На рязанской дороге пенсионер сбил юного мотоциклиста
Около десяти вечера в среду, 24 июля, в р.п. Кадоме произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанского УГИБДД.
64-летний мужчина на «ВАЗ-2110», по предварительной информации, по касательной задел мотоцикл, ехавший по встречке. За рулем последнего был 16-летний парень. К слову, водительских прав у юноши нет. В итоге мотоциклисту потребовалась помощь врачей.
Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 7 ДТП, в которых 12 человек получили травмы. В регионе произошло 30 аварий, в которых пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 7 пьяных водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU