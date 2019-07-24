2019-07-24T10:31:25+03:00
Происшествия

В Рязани «УАЗ» сбил две легковушки и перевернулся

Пострадали три человека
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Днем 23 июля в Рязани на улице Гоголя столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД,

50-летний рязанец на «УАЗ», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке не пропустил «ВАЗ-2110» и влетел в эту легковушку. От удара «УАЗ» отбросило на стоящий на перекрестке Kia Spectra. После этого столкновения «УАЗ» опрокинулся.

Пострадали в итоге 20-летний водитель «ВАЗ» и два пассажира «буханки» 63 и 40 лет – все они обращались за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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