2019-07-25T11:34:16+03:00
Происшествия

В Клепиковском районе Renault вылетел на встречку – пострадали двое

За рулем иномарки была 55-летняя женщина
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 24 июля, в Клепиковском районе столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД. Авария случилась в 18.25 на 34 км дороги Спас-Клепики-Рязань.

55-летняя рязанка на Renault LOGAN, по предварительной информации, ехала со стороны облцентра, не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в микроавтобус Mercedes.

В результате водитель легковушки и 38-летняя пассажирка Mercedes обращались за помощью врачей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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