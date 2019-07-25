В Клепиковском районе Renault вылетел на встречку – пострадали двое
За рулем иномарки была 55-летняя женщина
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 24 июля, в Клепиковском районе столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД. Авария случилась в 18.25 на 34 км дороги Спас-Клепики-Рязань.
55-летняя рязанка на Renault LOGAN, по предварительной информации, ехала со стороны облцентра, не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в микроавтобус Mercedes.
В результате водитель легковушки и 38-летняя пассажирка Mercedes обращались за помощью врачей.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU