В Рязани из окна многоэтажки выпал мужчина

СЕГОДНЯ 20:52 2019-07-23T21:39:51+03:00

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Вечером во вторник, 23 июля, поступило сообщение о том, что в микрорайоне Песочня (Рязань) – в той части, что примыкает к ледовому дворцу – погиб мужчина. Его тело было обнаружено на козырьке к пристройке 25-этажного дома. Характер травм свидетельствовал, что погибший упал с большой высоты.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, смерть мужчины носит некриминальный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU