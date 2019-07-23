Минтранс: Фонари на рязанских дорогах ставят с опережением графика

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-23T09:22:41+03:00

Освещенные дороги в этом году появятся в 15 населенных пунктах Рязанской области. Фото: минтранс Рязанской области.

В регионе продолжаются работы по устройству искусственного освещения. Власти выделили на эти цели более 60 млн рублей

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В Рязанской области работы по устройству искусственного освещения на дорогах идут с опережением графика, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Всего в этом году подрядчикам предстоит установить сотни новых опор и светодиодных светильников, а также построить около 25 километров линий электроосвещения.

По информации чиновников, в 2019 году построят линии искусственного освещения в 15 населенных пунктах:

- Спасский район — Разбердеево, Фатьяновка, Устрань, Кутуково, Аргамаково, Исады;

- Александро-Невский район — Нижний Якимец, Ново-Тишевое, Павловка, Ольховка, Александро-Невский;

- Старожиловский район — Старожилово, Соха;

- Кораблинский район — Лужки;

- Скопинский район — Центральный.

На эти цели запланировано выделение более 60 млн рублей.

Как отмечает Дирекция дорог Рязанской области, на сегодняшний день подрядчики выполняют работы опережающими темпами.

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ИСТОЧНИК KP.RU