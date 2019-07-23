Еще на 29 перекрестках Рязани установят обзорные видеокамеры

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-23T06:43:03+03:00

Из городского бюджета на автоматизированную систему управления дорожным движением выделят более 52 млн рублей [список]

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На 29 перекрестках Рязани установят обзорные видеокамеры для контроля ситуации на дорогах города, сообщается на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, элементы автоматизированной системы управления дорожным движением появятся на следующих перекрестках:

- улица Семинарская – улица Павлова;

- улица Семинарская – улица Сенная;

- улица Горького – площадь Ленина;

- улица Горького – улица Свободы;

- улица Горького – улица Введенская;

- улица Чапаева – улица Пролетарская;

- улица Маяковского – улица Пролетарская;

- улица Маяковского – улица Свободы;

- улица Маяковского – площадь Мичурина (дом №37);

- улица Яхонтова – улица Введенская;

- улица Соборная (дом №8);

- улица Свободы (дом №46);

- улица Вознесенская – улица Садовая;

- улица Грибоедова – улица Либкнехта;

- улица Грибоедова – проезд Щедрина;

- улица Есенина – улица Садовая;

- улица Есенина – улица Грибоедова;

- улица Есенина – дорога от Окского шоссе до улицы Есенина;

- улица Есенина (выезд от ТЦ «Круиз»);

- Касимовское шоссе (дом №21);

- Касимовское шоссе – улица Новая;

- Касимовское шоссе – улица Боголюбова;

- Касимовское шоссе – улица Тимуровцев;

- улица Новоселов (дом №20);

- улица Новоселов – улица Тимакова;

- улица Новоселов (дом №32а);

- улица Новоселов (дом №42);

- улица Новоселов (дом №54);

- улица Зубковой – улица Тимакова.

С момента заключения контракта все работы по установке обзорных видеокамер должны быть выполнены до 1 октября 2019 года. На эти цели из бюджета Рязани планируют выделить не более 52 млн 687 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU