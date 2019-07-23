Еще на 29 перекрестках Рязани установят обзорные видеокамеры
На 29 перекрестках Рязани установят обзорные видеокамеры для контроля ситуации на дорогах города, сообщается на портале государственных закупок.
Согласно аукционной документации, элементы автоматизированной системы управления дорожным движением появятся на следующих перекрестках:
- улица Семинарская – улица Павлова;
- улица Семинарская – улица Сенная;
- улица Горького – площадь Ленина;
- улица Горького – улица Свободы;
- улица Горького – улица Введенская;
- улица Чапаева – улица Пролетарская;
- улица Маяковского – улица Пролетарская;
- улица Маяковского – улица Свободы;
- улица Маяковского – площадь Мичурина (дом №37);
- улица Яхонтова – улица Введенская;
- улица Соборная (дом №8);
- улица Свободы (дом №46);
- улица Вознесенская – улица Садовая;
- улица Грибоедова – улица Либкнехта;
- улица Грибоедова – проезд Щедрина;
- улица Есенина – улица Садовая;
- улица Есенина – улица Грибоедова;
- улица Есенина – дорога от Окского шоссе до улицы Есенина;
- улица Есенина (выезд от ТЦ «Круиз»);
- Касимовское шоссе (дом №21);
- Касимовское шоссе – улица Новая;
- Касимовское шоссе – улица Боголюбова;
- Касимовское шоссе – улица Тимуровцев;
- улица Новоселов (дом №20);
- улица Новоселов – улица Тимакова;
- улица Новоселов (дом №32а);
- улица Новоселов (дом №42);
- улица Новоселов (дом №54);
- улица Зубковой – улица Тимакова.
С момента заключения контракта все работы по установке обзорных видеокамер должны быть выполнены до 1 октября 2019 года. На эти цели из бюджета Рязани планируют выделить не более 52 млн 687 тысяч рублей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Аварию, которую спровоцировал нетрезвый 20-летний рязанец, зафиксировала видеокамера
Столкнулись Renault Kaptur, BMW и микроавтобус Peugeot (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU