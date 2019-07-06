Аварию, которую спровоцировал нетрезвый 20-летний рязанец, зафиксировала видеокамера

6 Июль 23:58 2019-07-07T00:09:48+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 4 июля примерно в 22.45 в Рязани на пересечении Московского шоссе и путепровода, ведущего в поселок Приокский, произошло серьезное ДТП. Столкнулись Renault Kaptur, BMW и микроавтобус Peugeot, следовавший по маршруту №73.

Аварию спровоцировал 20-летний водитель Renault, севший за руль в нетрезвом виде.

Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения. Запись выложена на канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube. На кадрах видно, как Renault Kaptur из-за огромной скорости не вписывается в поворот и буквально таранит BMW, та отскакивает в маршрутку.

ДТП. Рязань. Московское шоссе..

ИСТОЧНИК KP.RU