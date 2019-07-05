2019-07-05T11:05:29+03:00
Происшествия

20-летний нетрезвый рязанец без прав устроил массовое ДТП на Московском шоссе

В аварии пострадали два человека
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Вечером в четверг, 4 июля, около 22.45 на пересечении Московского шоссе и путепровода, ведущего в поселок Приокский, произошло серьезное ДТП. 20-летний молодой человек, не имеющий права на управление автомобилем, находясь за рулем иномарки Renault Kaptur, врезался в BMW. От удара вторую иномарку отбросило на маршрутный микроавтобус Peugeot, следовавший по маршруту №73.

Прибывшие на место аварии дорожные полицейские выяснили, что водитель Renault Kaptur нетрезв. В литре выдыхаемого воздуха содержалось 0,729 миллиграммов алкоголя.

В автоаварии травмы получили нетрезвый нарушитель и водитель автомобиля BMW, в маршрутке никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано семь ДТП, в которых пострадали 10 человек. Также зарегистрировано 19 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны два нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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