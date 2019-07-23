В одном из районов Рязанской области отремонтируют два железобетонных моста

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-23T08:30:22+03:00

Мосты в Пронском районе должны отремонтировать до 31 октября этого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из регионального бюджета на эти цели выделят более 2,3 млн рублей

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В Рязанской области до конца года отремонтируют два моста. Соответствующая заявка на проведение аукциона опубликована на портале государственных закупок. Согласно документации, железобетонные мосты через реки Истья и Проня на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин должны отремонтировать до 31 октября 2019 года.

Подрядная организация, которая выиграет аукцион, должна будет разобрать и вывести слабый бетон, очистить арматуру, а также восстановить бетон парапетов и другое.

На эти цели из бюджета Рязанской области готовы выделить не более 2 347 500 рублей.

Кроме того, объявлен аукцион на проектно-изыскательские работы на ремонт железобетонного моста через реку Истья на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский – Данков - Ефремов в Старожиловском районе у села Гулынки.

Стоимость работ составляет 860 154 тысячи рублей. Проект работ должен быть готов до 9 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU