В одном из районов Рязанской области отремонтируют два железобетонных моста
В Рязанской области до конца года отремонтируют два моста. Соответствующая заявка на проведение аукциона опубликована на портале государственных закупок. Согласно документации, железобетонные мосты через реки Истья и Проня на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин должны отремонтировать до 31 октября 2019 года.
Подрядная организация, которая выиграет аукцион, должна будет разобрать и вывести слабый бетон, очистить арматуру, а также восстановить бетон парапетов и другое.
На эти цели из бюджета Рязанской области готовы выделить не более 2 347 500 рублей.
Кроме того, объявлен аукцион на проектно-изыскательские работы на ремонт железобетонного моста через реку Истья на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский – Данков - Ефремов в Старожиловском районе у села Гулынки.
Стоимость работ составляет 860 154 тысячи рублей. Проект работ должен быть готов до 9 декабря 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU