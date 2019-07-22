В Рязанском районе разыскивают исчезнувшую 80-летнюю пенсионерку
Пожилая женщина вышла из дома 21 июля и пропала
Фото: "Лиза Алерт Рязань".
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В Рязанской области разыскивают потерявшуюся 80-летнюю Нину Симонову, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, пенсионерка 21 июля ушла из дома в поселке Божатково Рязанского района, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.
Одежда: зеленое пальто, халат (как на фото), белые с коричневым шлепки.
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ИСТОЧНИК KP.RU