В Рязани нашли сразу двух пропавших – мужчину и мальчика

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-21T13:14:32+03:00

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В начале июля в Рязани пропал 40-летний Сергей Кузькин. Информацию об этом разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в своей группе в социальной сети ВКонтакте.

Сергей Дмитриевич пропал еще 4 июля. Его поиски осложнялись тем, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

И вот утром в воскресенье, 21 июля, в группе «Лиза Алерт» появилась долгожданная запись: «Найден.Жив». Подробности обнаружения и состояние мужчины не разглашаются – это стандартная практика волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Тем же воскресным утром стало известно о новой пропаже 10-летнего Максима Юкина. Напомним, недавно школьник исчез во время прогулки, нашли его лишь через сутки - Максим просто бродил по городу.

И вот снова пропал. На этот раз, по информации поисковиков, отыскали его очень быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU