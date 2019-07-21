В Рязани мама шестерых детей готовится к рождению еще двух

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-21T14:06:20+03:00

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За третью неделю июля в Перинатальном центре Рязани появились на свет сразу три пары двойняшек, сообщила пресс-служба регионального минздрава. Среди уже родившихся две пары близнецов, то есть малышей, которые как две капли воды будут похожи друг на друга. Еще дна пара – двойняшки: их родителям природа подарила сразу мальчика и девочку.

– Все молодые мамы и их дети чувствуют себя удовлетворительно, – пояснили медики Перинатального центра.

«На подходе» еще одна двойня: мама шестерых детей должна родить еще двух. До предполагаемых родов время пока есть, но поскольку это уже седьмая беременность рязанки, врачи решили оставить ее в отделении патологии беременных – здесь женщина будет под наблюдением специалистов.

Свои данные по родам недавно обнародовала и рязанская больница №10. Так, с обезболиванием здесь рожает уже каждая третья женщина. Кстати, резкое увеличение таких случаев произошло именно в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU