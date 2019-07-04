2019-07-04T13:19:12+03:00
Здоровье

В больнице №10 с обезболиванием рожает уже каждая третья рязанка

Его применяют и по медицинским показаниям, и по желанию рожениц
Мария БЛИНОВА
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Такой метод позволяет сделать роды максимально комфортными и безболезненными.Такой метод позволяет сделать роды максимально комфортными и безболезненными.
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За январь-июнь этого года в акушерском стационаре больницы №10 Рязани обезболивание использовали почти в 37% родов, сообщает пресс-служба регионального минздрава. За весь прошлый год таких случаев было порядка 18%, то есть вдвое меньше.

В родильном доме больницы применяют эпидуральную анестезию. Сейчас, по информации минздрава, это самый распространенный и эффективный метод: препарат вводят в область вокруг оболочки спинного мозга, в итоге сигналы боли просто блокируются.

– Метод не влияет на ребенка и легко переносится будущей матерью. Женщина находится в сознании, ее сердечно сосудистая система работает стабильно, а энергозатраты снижаются. Состояние малыша при этом улучшается, – пояснила главный врач ГКБ №10 Ольга Быстрова.

Обезболивание проводят и по медицинским показаниям, и по желанию рожениц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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