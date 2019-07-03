В Рязани спасли двойняшек, преждевременно родившихся дома
В Рязани врачи спасли девочек-двойняшек, которые родились дома на сроке 29 недель. Они весили меньше одного килограмма, их рефлексы были угнетены, а состояние оценивалось как тяжелое.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, роды в квартире на Московском шоссе произошли 12 июня. «Скорая» доставила малышек в Перинатальный центр, где их поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии – обеим требовалась искусственная вентиляция легких, лечение и выхаживание.
Через три недели вес маленьких пациенток достиг 1300 и 1200 граммов, причем одну из них по состоянию на 2 июля перевели из реанимации. Семья, в которой, кстати, уже есть пятеро детей, с нетерпением ждет выписки двойняшек.
ИСТОЧНИК KP.RU