На двух опасных участках Рязанской области установят светофоры
Скопину в этом году повезло – в райцентре скоро появятся сразу два новых светофорных объекта. Соответствующие конкурсы размещены на сайте госзакупок.
В документации указано, что оборудование установят в местах концентрации ДТП:
– перекресток улиц Толстого и Ленина;
– участок на улице Высоковольтной – рядом с домом №13.
Начальная цена контракта на оборудование светофорами перекрестка – более 1,9 млн рублей. Объект на улице Высоковольтной обойдется максимум в 400 тысяч (конкурс выигрывает тот, кто при соблюдении всех требований предложит минимальную стоимость).
Помимо установки, подрядчик должен будет и настроить работу оборудования. Все работы необходимо завершить до декабря.
Напомним, в центре Рязани недавно нанесли вафельную разметку. Минтранс пояснил «Комсомолке», зачем она нужна и как реагировать водителям.
ИСТОЧНИК KP.RU