2019-07-19T13:30:53+03:00
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На двух опасных участках Рязанской области установят светофоры

Общая стоимость объектов – 2,3 млн. рублей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Олег Укладов.Фото: Олег Укладов.
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Скопину в этом году повезло – в райцентре скоро появятся сразу два новых светофорных объекта. Соответствующие конкурсы размещены на сайте госзакупок.

В документации указано, что оборудование установят в местах концентрации ДТП:

перекресток улиц Толстого и Ленина;

участок на улице Высоковольтной – рядом с домом №13.

Начальная цена контракта на оборудование светофорами перекрестка – более 1,9 млн рублей. Объект на улице Высоковольтной обойдется максимум в 400 тысяч (конкурс выигрывает тот, кто при соблюдении всех требований предложит минимальную стоимость).

Помимо установки, подрядчик должен будет и настроить работу оборудования. Все работы необходимо завершить до декабря.

Напомним, в центре Рязани недавно нанесли вафельную разметку. Минтранс пояснил «Комсомолке», зачем она нужна и как реагировать водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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