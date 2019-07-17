2019-07-17T13:31:08+03:00
Здоровье

В перинатальном центре рязанкам рассказали о комфорте во время родов

В медицинском учреждении все по современным стандартам: с одной стороны - максимальной комфорт для будущей мамы, с другой – безопасность женщины и ребенка
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В Перинатальный центр обычно привозят беременных с тяжелыми клиническими случаями.В Перинатальный центр обычно привозят беременных с тяжелыми клиническими случаями.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В рязанском перинатальном центре рассказали о современных технологиях в принятии родов. По информации регионального минздрава, пространство для рожениц в центре не делится на предродовое и родовое – женщины рожают в индивидуальном родовом зале.

Большая часть родов – это наиболее тяжелые клинические случаи беременных и их новорожденных детей, поэтому современное оборудование помогает врачам оказывать медицинскую помощь максимально эффективно.

- Комфорт начинается с того, что женщина находится на кровати, которая регулируется по высоте и даже принимает положение для вертикальных родов, - рассказала заведующая родовым отделением Ирина Мамонтова. - В перерывах между схватками женщина может принять душ – в палате есть санузел. Для помощи роженицам мы применяем фитболы – большие резиновые мячи, которые расслабляют мышцы. В зависимости от назначений для обезболивания используем эпидуральную анестезию или закись азота. А аппаратура в индивидуальном родильном зале помогает контролировать родовой процесс.

По словам Мамонтовой, ребенок появляется на свет в этой же палате. После рождения для малыша очень важен контакт кожа к коже с мамой. Поэтому его выкладывают на мамин живот и ждут, когда перестанет пульсировать пуповина. Только после этого ее перерезают. В этой же палате новорожденного осматривают, взвешивают и пеленают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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