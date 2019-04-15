2019-04-15T17:43:04+03:00
Здоровье

Рязанка с одной почкой родила здорового малыша

Хотя риск был огромный: и для мамы, и для ребенка
Мария БЛИНОВА
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В Рязанском перинатальном центре родилась девочка весом 3 кг 100 граммов. Уникальность этого появления на свет в том, что у мамы отсутствует одна почка – ее удалили еще в детстве, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

– Это парный орган и когда женщина беременна единственная почка работает с двойной нагрузкой. Есть риск необратимых для мамы осложнений и угроза потери ребенка, – пояснила главный врач Перинатального центра Ирина Девятова. – Женщину наблюдали с первой явки в женскую консультацию и вплоть до выписки после родов: терапевт, уролог, специалист УЗИ, офтальмолог.

К сожалению, без осложнений не обошлось: в начале беременности случился пиелонефрит единственной почки. Однако докторам удалось и вылечить пациентку, и сохранить плод. Малышка в итоге родилась здоровой и сейчас она уже дома – вместе с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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