2019-07-17T10:46:58+03:00
Общество

За действия при взрыве газопровода в Рязанской области наградили двух чиновников

Они грамотно организовали работу в условиях чрезвычайной ситуации
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Фото: 62.mchs.gov.ruФото: 62.mchs.gov.ru
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В Рязанской области за грамотные действия при ликвидации последствий взрыва газопровода отметили двух руководителей – главу администрации Сараевского района Виктора Воронкова и главу Алексеевского сельского поселения Татьяну Вахмистрову. Сам инцидент случился 28 февраля вблизи села Троицкое, а церемония награждения состоялась 16 июля в областном правительстве.

Нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» управленцы получили из рук губернатора Николая Любимова. Они отличились тем, что прибыли на место происшествия вместе с оперативными службами, проработали алгоритм действий, подключили подконтрольные им силы и средства, оповестили коллег и организации, решили вопросы жизнеобеспечения населения.

- В экстремальной обстановке Виктор Воронков и Татьяна Вахмистрова проявили выдержку, действовали обдуманно и решительно, - цитирует главу областного ГУ МЧС Сергея Филиппова пресс-служба ведомства.

Виктор Воронков и Татьяна Вахмистрова с губернатором Николаем Любимовым. Фото: 62.mchs.gov.ru

Виктор Воронков и Татьяна Вахмистрова с губернатором Николаем Любимовым. Фото: 62.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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