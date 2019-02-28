2019-02-28T16:51:05+03:00
Происшествия

В Рязанской области взорвался и загорелся газопровод

ЧП произошло в Сараевском районе
Александр ЕФАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 февраля в 15:10 в МЧС поступила информация о прорыве магистрального газопровода в селе Троицкое Сараевского района с последующим возгоранием, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

«Угрозы нарушения жизнедеятельности нет. На место происшествия выехали четыре единицы техники и восемь человека личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщили «Комсомолке» в Алексеевском сельском поселении, газопровод взорвался примерно в 200 метрах от села.

— Сегодня днем взорвалась труба большого диаметра, — рассказывает специалист сельского поселения Людмила Волкова. — После взрыва начался страшный пожар. Сейчас на месте работают пять машин МЧС. Насколько мне известно, пожар удалось потушить. Скорее всего, близлежащие населенные пункты отключили от газа.

Местные жители запечатлили зарево пожара после взрыва газопровода в нескольких километрах от места ЧП.

Местные жители запечатлили зарево пожара после взрыва газопровода в нескольких километрах от места ЧП.

Напомним, 3 ноября 2018 года в нескольких километрах от села Унгор Путятинского района загорелся магистральный газопровод. Жертв и пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найден руководитель банка, от краха которого пострадали сотни рязанцев
Ряжская больница нарушила сроки оплаты по госконтрактам на 2 млн рублей
Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга
В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения
В Рязани больше недели ищут пропавшего 28-летнего мужчину
Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве
Рязанец задолжал по кредитной карте огромную сумму, но теперь возвращать ее не обязан
Обновленный спортзал открыли в школе-интернате под Рязанью
У рязанского губернатора снова появится первый зампред
В рязанском ЦПКиО проведут праздник «Прощай, Масленица»
Рязанские медики спасли мозг 70-летнего пациента с острым инсультом
В первый день весны в Рязанскую область придет метель
Во избежание драк между журавлями в рязанском Окском заповеднике занялись уборкой снега