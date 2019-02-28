В Рязанской области взорвался и загорелся газопровод

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-28T16:51:05+03:00

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28 февраля в 15:10 в МЧС поступила информация о прорыве магистрального газопровода в селе Троицкое Сараевского района с последующим возгоранием, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

«Угрозы нарушения жизнедеятельности нет. На место происшествия выехали четыре единицы техники и восемь человека личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщили «Комсомолке» в Алексеевском сельском поселении, газопровод взорвался примерно в 200 метрах от села.

— Сегодня днем взорвалась труба большого диаметра, — рассказывает специалист сельского поселения Людмила Волкова. — После взрыва начался страшный пожар. Сейчас на месте работают пять машин МЧС. Насколько мне известно, пожар удалось потушить. Скорее всего, близлежащие населенные пункты отключили от газа.

Местные жители запечатлили зарево пожара после взрыва газопровода в нескольких километрах от места ЧП.

Напомним, 3 ноября 2018 года в нескольких километрах от села Унгор Путятинского района загорелся магистральный газопровод. Жертв и пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU