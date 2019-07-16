Воду с пляжей Рязанской области проверили в лаборатории

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-16T17:20:37+03:00

В том году, кстати, нарушения находили. В этом их пока нет совсем.

Песок с мест отдыха тоже побывал на исследовании

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С 29 пляжей Рязанской области забирают на исследование пробы воды и почвы, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона проверили 100 проб воды по санитарно-химическим, 116 – по микробиологическим, 59 – по паразитологическим показателям. Сделали и около сотни анализов на специфические возбудители.

Все анализы оказались в норме. Равно как и порядка 60 проб почвы и песка, также взятых с пляжей региона.

Напомним, что недавно специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие инфекции могут подстерегать рязанцев в этих местах отдыха.

Полный список легальных пляжей области здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU