Воду с пляжей Рязанской области проверили в лаборатории
Песок с мест отдыха тоже побывал на исследовании
В том году, кстати, нарушения находили. В этом их пока нет совсем.
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С 29 пляжей Рязанской области забирают на исследование пробы воды и почвы, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона проверили 100 проб воды по санитарно-химическим, 116 – по микробиологическим, 59 – по паразитологическим показателям. Сделали и около сотни анализов на специфические возбудители.
Все анализы оказались в норме. Равно как и порядка 60 проб почвы и песка, также взятых с пляжей региона.
Напомним, что недавно специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие инфекции могут подстерегать рязанцев в этих местах отдыха.
Полный список легальных пляжей области здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU