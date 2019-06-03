Опубликован полный список легальных пляжей Рязанской области
Региональное управление МЧС опубликовало перечень пляжей, допущенных к эксплуатации в Рязанской области. Напомним, купальный сезон в регионе открылся 1 июня.
Перечень пляжей допущенных к эксплуатации в Рязанской области:
1. Рязань, озеро Ореховое, пляж «Городской»;
2.Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»;
3. Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»;
4.Рязань, пляж «Борки-3»;
5. Рязань, поселок Солотча, река Старица, пляж «Лысая гора»;
6. Рязань, поселок Солотча, река Старица, «санаторий Старица»;
7. Рязанский район, село Алеканово, озеро Велье;
8. Рязанский район, озеро Уржинское;
9. Рязанский район, озеро Ласковское;
10. Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень «Окская жемчужина»;
11.Александро-Невский район, село Нижний Якимец, водохранилище «Немецкий»;
12. Пронский район, Новомичуринск, река Проня, водохранилище Рязанской ГРЭС;
13. Михайловский район, река Проня;
14.Захаровский район, ручей Жрака;
15. Кораблинский район, деревня Григорьевское, река Ранова;
16. Милославский район, река Мокрая Полотебня (правый берег);
17. Милославский район, река Мокрая Полотебня (левый берег);
18. Скопинский район, село Успенское, пруд на реке Вослебовка;
19. Скопинский район, река Старый Келец;
20.Скопинский район, село Делехово, пруд на реке Теменка;
21. Старожиловский район, ул. Конезаводская, река Истья;
22. Ряжск, река Хупта;
23. Шиловский район, село Борок;
24. Шилово, река Ока, «Нерский парк»;
25. Путятинский район, деревня Александровка, водоем ГТС, река Нетрожь;
26. Сапожковский район, село Кривель, река Пара;
27. Сараевский район, река Верда;
28. Чучковский район, село Ункосово, водохранилище;
29. Ухоловский район, деревня Клинок, река Лучка;
30. Спасский район, Спасск-Рязанский, ул. Набережная, Спасский затон, пляж «Центральный»;
31. Спасский район, Спасский затон, пляж «Дачный»;
32. Касимов, микрорайон «Затон», река Ока;
33. Касимовский район, поселок Сынтул, озеро Сынтул;
34. Пителинский район, село Потапьево, река Пёт;
35. Клепиковский район, деревня Полушкино, река Пра, пляж турбазы «Мещера»;
36. Клепиковский район, деревня Селезнево, озеро Чистое;
37. Ермишинский район, пруд Ермишь;
38. Шацкий район, село Тарадеи, река Тарадея;
39. Кадомский район, река Мокша;
40. Сасовский район, село Устье, затон реки Цна.
Пляжи в детских оздоровительных лагерях:
1. Спасский район, село Кирицы, река Кирица, пляж ДТС «Кирицы»;
2. Спасский район, село Выползово, озеро Выползовское, пляж ДОЛ «Лучезарный»;
3. Спасский район, деревня Сумбулово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Озерный»;
4. Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Звездный»;
5. Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДООЦ «Лазурный»;
6. Спасский район, поселок Спиртзаводской, ДОЛ «Орбита»;
7. Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое, пляж ДОЛ «Радуга»;
8. Клепиковский район, деревня Владычино, озеро Мартыново, пляж СОЛ «Дружба».
На всех пляжах провели большую подготовительную работу: обследовали и очистили дно и берега. Специалисты взяли пробы воды и песка на анализ.
ИСТОЧНИК KP.RU