Опубликован полный список легальных пляжей Рязанской области

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-03T17:35:51+03:00

На всех водоемах специалисты провели большую подготовительную работу - обследовали и очистили дно

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Региональное управление МЧС опубликовало перечень пляжей, допущенных к эксплуатации в Рязанской области. Напомним, купальный сезон в регионе открылся 1 июня.

Перечень пляжей допущенных к эксплуатации в Рязанской области:

1. Рязань, озеро Ореховое, пляж «Городской»;

2.Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»;

3. Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»;

4.Рязань, пляж «Борки-3»;

5. Рязань, поселок Солотча, река Старица, пляж «Лысая гора»;

6. Рязань, поселок Солотча, река Старица, «санаторий Старица»;

7. Рязанский район, село Алеканово, озеро Велье;

8. Рязанский район, озеро Уржинское;

9. Рязанский район, озеро Ласковское;

10. Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень «Окская жемчужина»;

11.Александро-Невский район, село Нижний Якимец, водохранилище «Немецкий»;

12. Пронский район, Новомичуринск, река Проня, водохранилище Рязанской ГРЭС;

13. Михайловский район, река Проня;

14.Захаровский район, ручей Жрака;

15. Кораблинский район, деревня Григорьевское, река Ранова;

16. Милославский район, река Мокрая Полотебня (правый берег);

17. Милославский район, река Мокрая Полотебня (левый берег);

18. Скопинский район, село Успенское, пруд на реке Вослебовка;

19. Скопинский район, река Старый Келец;

20.Скопинский район, село Делехово, пруд на реке Теменка;

21. Старожиловский район, ул. Конезаводская, река Истья;

22. Ряжск, река Хупта;

23. Шиловский район, село Борок;

24. Шилово, река Ока, «Нерский парк»;

25. Путятинский район, деревня Александровка, водоем ГТС, река Нетрожь;

26. Сапожковский район, село Кривель, река Пара;

27. Сараевский район, река Верда;

28. Чучковский район, село Ункосово, водохранилище;

29. Ухоловский район, деревня Клинок, река Лучка;

30. Спасский район, Спасск-Рязанский, ул. Набережная, Спасский затон, пляж «Центральный»;

31. Спасский район, Спасский затон, пляж «Дачный»;

32. Касимов, микрорайон «Затон», река Ока;

33. Касимовский район, поселок Сынтул, озеро Сынтул;

34. Пителинский район, село Потапьево, река Пёт;

35. Клепиковский район, деревня Полушкино, река Пра, пляж турбазы «Мещера»;

36. Клепиковский район, деревня Селезнево, озеро Чистое;

37. Ермишинский район, пруд Ермишь;

38. Шацкий район, село Тарадеи, река Тарадея;

39. Кадомский район, река Мокша;

40. Сасовский район, село Устье, затон реки Цна.

Пляжи в детских оздоровительных лагерях:

1. Спасский район, село Кирицы, река Кирица, пляж ДТС «Кирицы»;

2. Спасский район, село Выползово, озеро Выползовское, пляж ДОЛ «Лучезарный»;

3. Спасский район, деревня Сумбулово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Озерный»;

4. Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Звездный»;

5. Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДООЦ «Лазурный»;

6. Спасский район, поселок Спиртзаводской, ДОЛ «Орбита»;

7. Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое, пляж ДОЛ «Радуга»;

8. Клепиковский район, деревня Владычино, озеро Мартыново, пляж СОЛ «Дружба».

На всех пляжах провели большую подготовительную работу: обследовали и очистили дно и берега. Специалисты взяли пробы воды и песка на анализ.

ИСТОЧНИК KP.RU