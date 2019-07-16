В Рязани разыскивают очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской
Следователи рязанского УМВД России устанавливают очевидцев смертельного ДТП, которое произошло вечером 7 июля на улице Ситниковской.
Напомним, 25-летний рязанец за рулем Lexus столкнулся с автомобилем Datsun on-DO под управлением 36-летнего водителя. После этого Lexus врезался на встречной полосе в KIA Rio.
Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП 36-летняя женщина-водитель KIA погибла. Водитель Lexus, а также его 31-летний пассажир и пассажиры KIA Rio, в том числе – 6-летний ребенок, с травмами госпитализированы.
Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет №13.
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ИСТОЧНИК KP.RU