В Рязани разыскивают очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-16T15:56:37+03:00

В массовой аварии одна женщины погибла, еще несколько человек госпитализированы

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Следователи рязанского УМВД России устанавливают очевидцев смертельного ДТП, которое произошло вечером 7 июля на улице Ситниковской.

Напомним, 25-летний рязанец за рулем Lexus столкнулся с автомобилем Datsun on-DO под управлением 36-летнего водителя. После этого Lexus врезался на встречной полосе в KIA Rio.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП 36-летняя женщина-водитель KIA погибла. Водитель Lexus, а также его 31-летний пассажир и пассажиры KIA Rio, в том числе – 6-летний ребенок, с травмами госпитализированы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет №13.

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ИСТОЧНИК KP.RU