В Рязани разыскивают насильника, напавшего на несовершеннолетнюю

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-03T17:56:04+03:00

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Следственный комитет, как сообщает пресс-служба областного управления, разыскивает неизвестного, который совершил «насильственные действия сексуального характера» против девочки-подростка. Преступление произошло 28 мая на улице Голенчинской.

Приметы предполагаемого насильника называются следующие: на вид 55-60 лет, рост 170-175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы с залысиной. Известно также, что мужчина в момент нападения носил очки с прозрачными стеклами в прямоугольной оправе. На нем была рубаха с коротким рукавом в крупную синюю клетку на белом фоне и джинсы синего цвета, вытертые по центру.

С информацией о личности разыскиваемого просят обращаться по телефонам: (4912) 96-06-63 (Железнодорожный следственный отдел) или 21-81-69 (отдел криминалистики).

ИСТОЧНИК KP.RU