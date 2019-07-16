Житель Абхазии приехал в Рязань, чтобы обворовывать автомобилистов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-16T15:19:42+03:00

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Следователи рязанской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Абхазии, обвиняемого в краже из автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следствие установило, что днем 18 февраля 2019 года на улице Костычева 33-летний безработный из Абхазии увидел, что водитель Toyota Land Cruiser Prado вышел из салона без ручной клади. Мужчина подошел к иномарке и специально приготовленным сверлом разбил заднее левое стекло. Затем он достал из салона кожаную сумку стоимостью около 3 тысячи рублей с документами, часами (13 тысяч рублей) и портмоне (2 тысячи рублей).

В портмоне воришка нашел банковскую карту и лист бумаги с написанным пин-кодом. Снять в банкомате с карты 100 тысяч рублей ему не составило труда.

Оперативники установили местонахождение похитителя и задержали его. Выяснилось, что он незадолго до этого приехал в Рязань, чтобы воровать вещи из дорогих автомобилей. В съемной квартире, где поселился гражданин Абхазии полицейские обнаружили украденное портмоне, часы и часть денег.

В настоящее время обвиняемый в воровстве находится под стражей в ожидании суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU