Рязанский железнодорожник украл с рабочего места 7 релейных шкафов

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-24T16:20:31+03:00

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Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже списанного оборудования РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе ЛО МВД на станции Рязань.

Следствию удалось установить, что 26-летний рязанец, работавший контролером состояния железнодорожных путей Каширской дистанции, обнаружил неподалеку от станции Михайлов семь релейных шкафов.

Парень решил заработать и попросил своего знакомого за вознаграждение доставить на автомобиле «КАМАЗ» эти шкафы в пункт приема вторсырья. При этом водитель, как утверждается, о криминальной подоплеке дела не знал. В итоге компании РЖД был нанесен ущерб – 10 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU