2019-06-24T16:20:31+03:00
Происшествия

Рязанский железнодорожник украл с рабочего места 7 релейных шкафов

Добычу молодой человек сдал в пункт приема вторсырья
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: из архива «КП»Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже списанного оборудования РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе ЛО МВД на станции Рязань.

Следствию удалось установить, что 26-летний рязанец, работавший контролером состояния железнодорожных путей Каширской дистанции, обнаружил неподалеку от станции Михайлов семь релейных шкафов.

Парень решил заработать и попросил своего знакомого за вознаграждение доставить на автомобиле «КАМАЗ» эти шкафы в пункт приема вторсырья. При этом водитель, как утверждается, о криминальной подоплеке дела не знал. В итоге компании РЖД был нанесен ущерб – 10 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Несовершеннолетний байкер сбил ребенка на улице рязанского райцентра
На Борковском карьере утонул рязанец
В Рязани из окна своей квартиры выпала женщина
В ДТП у села Красное погиб рязанец, трое госпитализированы
Рязанские кинологи УФСИН соревновались в мастерстве
В Рязани «Приора» сбила 6-летнего ребенка
Крупный лесной пожар в Мордовии тушит рязанский пожарный поезд
Рязанка с помощью поддельных чеков обманула 10 продавцов по объявлениям
Митрополит Марк отреагировал на проведение Международного дня йоги в Рязани
Проезд через улицу Грибоедова в Рязани не откроют еще неделю
В Рязанской области поймали браконьера, застрелившего лося
Охраннику рязанского бара, избившему посетителя, продлили арест
Рязанские дольщики со второй попытки отсудили компенсацию у застройщика
Пропавший неделю назад пожилой рязанец погиб
Рязанскому продавцу предписали уничтожить больше 5 килограммов колбасы
Во вторник в центре Рязани отключат горячую воду – сразу на 25 улицах