Рязанский ребенок получил тяжелую травму глаза от пули игрушечного пистолета

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-16T09:47:50+03:00

После попадания пульки в глаз у ребенка резко снизилось зрение и началось внутренне кровоизлияние. Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи сделали все возможное. В настоящее время малолетний пациент идет на поправку

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Накануне в офтальмологический травмпункт обратились родители 9-летнего ребенка. По их словам, вечером дети играли во дворе с игрушечным пистолетом, и одна из пластиковых пулек случайно попала их мальчику в глаз.

- Внутренне кровоизлияние, снижение зрения и локальный отек роговицы в месте удара, - перечисляет повреждения врач-офтальмолог ОКБ имени Семашко Олег Колесников. - Как правило, такие травмы проходят благоприятно: кровь рассасывается, уходит отек роговицы. К сожалению, у этого ребенка на второй день выявлено более тяжелое поражение глаза: травматическая отслойка сосудистой оболочки, снижение внутриглазного давления, мелкая передняя камера глаза, резкое снижение зрения и переход рефракции в миопию за счет смещения хрусталика вперед.

Чтобы подтвердить диагноз, пациенту сделали УЗИ глаза и назначили дополнительное консервативное лечение. Уже через три дня специалисты наблюдали положительную динамику: стало восстанавливаться внутриглазное давление и глубина передней камеры глаза.

- В дальнейшем процесс восстановления продолжился. При сохранении положительной тенденции пациента выпишут в ближайшее время, - заключил доктор.

ВАЖНО!

За врачебной помощью желательно обращаться в первые шесть часов после происшествия, ни в коем случае не откладывать посещение доктора на потом.

Неотложную помощью можно получить в поликлинике по месту жительства в будни и в рабочее время, без талона и без очереди, в круглосуточном пункте неотложной офтальмологической помощи в больницы имени Семашко. В том числе в праздничные и выходные дни. Травмпункт находится на первом этаже в 5-ом корпусе, адрес: ул. Семашко 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU