2019-06-26T20:11:56+03:00
Здоровье

Рязанские хирурги спасли полуторагодовалого малыша с перитонитом

Воспаление брюшной полости – это не единственный диагноз, который медики поставили ребенку
Александр РАДЫГИН
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Хирурги областной детской больницы имени Дмитриевой спасли полуторагодовалого ребенка с инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Состояние поступившего младенца врачи оценили, как тяжелое. На фоне инфекционного заболевания, напоминающего грипп или ангину, но затрагивающее также внутренние органы, медики одновременно диагностировали перитонит (воспаление брюшной полости). При таком диагнозе и нестабильном состоянии малышу требовалась экстренная операция. Младенца госпитализировали в реанимационное отделение, а потом успешно прооперировали.

- Сейчас ребенок выздоравливает, - сказала главный врач больницы Инна Лебедева. - В последние годы в нашей практике участились такие случаи инфекционных заболеваний именно с хирургическими осложнениями.

По словам главврача, патология детей претерпела существенные изменения по сравнению с периодом 20-30-летней давности. Сегодня детские врачи все чаще сталкиваются как с заболеваниями, которые ранее считались только «взрослыми», так и с неклассическим течением заболеваний детского возраста.

Инна Лебедева просит родителей очень внимательно следить за состоянием здоровья детей и при первых же проявлениях ухудшения состояния обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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