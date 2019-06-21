Врачи спасли жизнь рязанке, сделав ей уникальную двойную операцию

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-21T14:56:19+03:00

Сейчас женщина пришла в сознание и общается с родственниками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два дня после операций женщина находилась в реанимации под наблюдением специалистов

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В Рязани провели уникальную операцию по спасению жизни пациентке, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Больную доставили в кардиодиспансер с клинической картиной тромбоэмболии плечевой артерии справа, тяжелой ишемией, нарушением ритма предсердий. Другими словами, женщина находилась в прединсультном состоянии.

Чтобы спасти пациентку, бригада врачей одномоментно провела две операции. Первая – аллопластика внутренней сонной артерии, тромбэмболэктомия из внутренней, наружной общей сонной артерии справа – позволила восстановить кровоток. Затем без перерыва врачи провели тромбэмболэктомию из артерии правой руки.

Два дня после операций женщина находилась в реанимации под наблюдением специалистов. В настоящее время ее перевели в палату. Пациентка в сознании, общается с родственниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU