2019-06-04T13:56:22+03:00
Здоровье

Больному инсультом в Рязани впервые провели операцию по реконструкции сосудов

Столь тонкое во всех смыслах вмешательство потребуется минимум двум десяткам человек в год
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Минздрава Рязанской области.Фото: Пресс-служба Минздрава Рязанской области.
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В Рязанской Областной клинической больнице впервые в регионе провели операцию по реконструкции сосудов головного мозга. Такому оперативному вмешательству наших врачей учит заведующий I нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Виктор Лукьянчиков, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

При закупорке сосудов кровь перестает попадать в головной мозг – происходит инсульт. Чтобы восстановить поток, можно создать дополнительное кровеносное русло: по искусственному каналу кровь поступает проходит в мозг, минуя закупоренный сосуд. Именно такую операцию недавно и провели врачи ОКБ – ишемический инсульт случился у человека месяц назад и половина тела его не слушается.

Через небольшое отверстие в черепе врачи соединили две артерии. Самый сложный момент – наложение шва на артерии диаметром около 1 мм. Для этого нужен микроскоп и нити… толщиной меньше волоса.

– Наши специалисты под руководством московского коллеги будут отрабатывать навыки для таких оперативных вмешательств, чтобы помогать всем пациентам в регионе, которые нуждаются в таком лечении, – говорит главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов,

В год операция потребуется минимум 20 пациентам из Рязанской области. После нее они получат шанс на жизнь и восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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