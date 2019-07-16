2019-07-16T09:29:32+03:00
Недвижимость

Фонд капремонта объяснил обрушение потолка и «внутренний» ремонт фасада в Рязани

Из комментария регионального оператора следует, что проектные решения должны исполняться, а не обсуждаться
Антон КОНОВАЛОВ
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Обрушившийся потолок в доме на улице Стройкова. На сегодняшний день последствия ЧП устранены. Фото: Татьяна ГРИГОРЬЕВСКАЯ.Обрушившийся потолок в доме на улице Стройкова. На сегодняшний день последствия ЧП устранены. Фото: Татьяна ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
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Фонд капремонта озвучил свою позицию по поводу двух проблемных ситуаций при проведении работ в домах на улицах Строителей и Циолковского. В первом случае, напомним, в двух квартирах обрушился потолок, а во втором у жильцов и муниципальной поликлиники возникли претензии к проекту.

- Фонд не имеет права отступать от проектных решений, - пишет пресс-служба регионального оператора.

Насколько эти решения качественны, ответственных лиц тоже, по всей видимости, уже не волнует. Так, ГУЖК Железнодорожного района подало документы для разработки проекта ремонта кровли дома №15 на улице Строителей, даже не осмотрев чердак. Закончилось все ЧП, ущербом имуществу жильцов, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

- Вследствие намокания на протяжении более 17 лет чердачного перекрытия, в результате которого произошло гниение деревянных перекрытий, деревянные конструкции пришли в негодность и местами потеряли несущую способность, - объяснили в фонде.

На улице Циполковского запланирован капитальный ремонт фасада дома №10. Стены хотят стянуть металлическими конструкциями, причем не только снаружи, но и изнутри, однако будет ли кто-то восстанавливать или компенсировать ремонт в помещениях, неясно. Главврач детской поликлиники №2 Елена Калинина вовсе заявила ГТРК «Ока», что «сказала строительной организации не приходить».

Фонд настаивает на необходимости выполнения работ, так как трещины на фасаде могут представлять угрозу жизни людей. Посыл таков, что организация по договору оценила состояние дома, разработала проект, и его надо реализовать. Жильцы же сетуют, что с ними опять никто не разговаривает, прежде чем что-то делать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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