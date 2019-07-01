В Рязани в обрушении потолка при капремонте прокуратура обвинила УК

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-01T13:08:31+03:00

Коммунальщики не осмотрели чердачное помещение перед подачей документов в фонд

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Прокуратура провела проверку после обрушения потолка при капремонте кровли дома №15 по улице Строителей. Как оказалось, деревянные перекрытия не выдержали над двумя квартирами – №№23 и 10.

Сделан вывод, что управляющая компания - ООО «ГУЖК Железнодорожного района г.Рязани» - не осмотрела чердачное помещение и конструкции, прежде чем подать документы в Фонд капремонта. Коммунальщики нарушили статью 161 Жилищного кодекса РФ, по которой они должны обеспечить безопасные условия проживания граждан.

Руководителя УК обязали устранить выявленные нарушения и провести полноценную строительную экспертизу. Также прокуратура запросила документацию у регионального оператора, чтобы понять, нужны ли другие меры реагирования.

- В настоящее время выполнена замена всех деревянных элементов потолочного перекрытия и конструкции кровли, - пишет пресс-служба надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU