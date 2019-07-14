Маршрутчиков накажут за мусор в микрорайоне Недостоево

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-14T12:16:14+03:00

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13 июля и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина посетила несколько дворов и территорий Недостоева и Семчина, сообщает пресс-служба гордаминистрации.

Вместе с начальниками профильных управлений Сорокина оценила ход работ по благоустройству разворотных кругов на улице Сельских Строителей у дома №6 и в районе дома№5б. Руководитель городской администрации обратила особое внимание на необходимость привлечения к ответственности перевозчиков за загрязнение мусором разворотных кругов и площадок межрейсового технологического отстоя.

Управлению транспорта Рязани поручено провести работу с перевозчиками и водителями. Фото: администрация Рязани.

По результатам инспекции управлению транспорта поручено провести работу с перевозчиками и водителями, а также разработать схему размещения санитарной зоны на указанных территориях.

Кроме того, жители микрорайона Недостоево пожаловались Елене Сорокиной на дороги и освещение.

- Мы должны отслеживать обращения рязанцев и принимать соответствующие меры реагирования по их вопросам и жалобам, – подчеркнула чиновница.

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ИСТОЧНИК KP.RU