2019-07-14T10:43:39+03:00
Происшествия

На окраине Рязани сбили нескольких мотоциклистов

Массовое ДТП произошло на улице Большой в Дашково-Песочне
Яков РЫКОВ
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Фото: Данила Чемерикин|https://vk.com/overhear_rznФото: Данила Чемерикин|https://vk.com/overhear_rzn
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Вечером 13 июля на перекрестке улиц Большая и Сережина Гора произошло ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани».

«Сегодня сбили несколько мотоциклистов. Один лежал на асфальте изувеченным... Надеюсь, что все живы. Но! Этих мотоциклистов не видно в принципе! Если они хотят пожить, то пусть ездят медленнее!», - говорится в сообщении одного из очевидцев.

Официальной информации до настоящего времени не поступало.

Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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