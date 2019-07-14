На окраине Рязани сбили нескольких мотоциклистов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-14T10:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 13 июля на перекрестке улиц Большая и Сережина Гора произошло ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани».

«Сегодня сбили несколько мотоциклистов. Один лежал на асфальте изувеченным... Надеюсь, что все живы. Но! Этих мотоциклистов не видно в принципе! Если они хотят пожить, то пусть ездят медленнее!», - говорится в сообщении одного из очевидцев.

Официальной информации до настоящего времени не поступало.

Подробности происшествия уточняются.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский школьник на скутере насмерть сбил пенсионера

Полиция возбудила уголовное дело (подробнее).

Несовершеннолетний байкер сбил ребенка на улице рязанского райцентра

Из Шацка мальчика отправили на лечение в Рязань (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU