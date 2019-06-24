Несовершеннолетний байкер сбил ребенка на улице рязанского райцентра
Из Шацка мальчика отправили на лечение в Рязань
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23 июня в Шацке 17-летний мотоциклист на питбайке сбил ребенка. ДТП случилось на улице Горького в 18.30.
Мальчика 9 лет с переломами и ушибами сначала поместили в местную межрайонную больницу, а затем, диагностировав перелом бедра, перевели в Рязань. Ущерб его здоровью оценили как «тяжкий и даже опасный для жизни».
Как сообщает издательство «Пресса», пострадавший приехал на лето к бабушке. У сбившего его водителя прав на управление мотоциклом не было.
ИСТОЧНИК KP.RU